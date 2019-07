Man (35) blijft in de cel na steekpartij aan station LSI

19 juli 2019

17u40

Bron: LSI 0 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare is door de onderzoeksrechter aangehouden als dader van een steekpartij woensdagnamiddag in de buurt van het station van Roeselare. Het slachtoffer raakte gewond aan het been en verblijft nog altijd in het ziekenhuis.

De steekpartij vond plaats aan een braakliggend stuk terrein en (speel-)parkje aan de overkant van café Gezelle. Om een nog onduidelijke reden ontstond er tumult tussen twee groepjes en kreeg het slachtoffer een messteek in het been. De politie van de zone Riho was snel aanwezig en kon vrijwel meteen een vermoedelijke dader oppakken. Ook tal van omstaanders zijn meegenomen voor verhoor maar werden daarna vrijgelaten.