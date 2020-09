Man (26) die eigen woning in brand stak riskeert vier jaar cel: “Spijt tegenover iedereen, nu werk ik aan mezelf” Alexander Haezebrouck

16 september 2020

18u07 0 Roeselare De 26-jarige man die zijn eigen woning in de Jan Hijoensstraat in Roeselare op 21 augustus vorig jaar in brand stak en daarbij zwaar verbrand raakte, moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank. zijn echtgenote en twee kinderen waren net de woning ontvlucht. “Ik had toen een drankprobleem en zat niet goed in mijn vel, nu werk ik aan mezelf”, vertelde de jongeman die nog steeds in een drukpak rondloopt voor zijn brandwonden.

De echtgenote van de man kwam die dag in de namiddag thuis van haar werk en zag dat haar man in een stoel zat en opnieuw aan het drinken was. “Er ontstond een discussie en die liep uit de hand”, zei het openbaar ministerie. “Hij duwde haar tegen de muur, tegen de grond en trok aan haar haren. De vrouw is daarna naar de buren gevlucht samen met hun twee jonge kindjes. Toen ze iets later opnieuw buiten ging kijken zag ze haar man lopen die aan het branden was.” Thomas V. was die dag zwaar onder invloed van alcohol en testte nadien ook positief op ketamine. Hij was in het tuinhuis een jerrycan benzine gaan halen en overgoot er zichzelf mee om nadien brand te stichten terwijl hij de jerrycan liet vallen. Thomas V. vluchtte naar buiten maar moest zwaar verbrand afgevoerd worden. Het hele huis brandde uit. Ook de woning van de buren liep schade op. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel onder probatievoorwaarden voor de opzettelijke brandstichting en partnergeweld.

Opnieuw samen

Thomas V. drukte zijn spijt uit tijdens het proces. “Tegenover mijn vrouw, kinderen en iedereen wens ik mijn spijt uit te drukken. Het enige dat ik mij herinner is dat ik thuis kwam na het werk en dat ik een mindere dag had. Ik voelde me niet goed en zocht een uitweg in de alcohol. Ik heb aanvaard dat ik met een zwaar alcoholprobleem en depressie kampte en heb de weg naar de hulpverlening gevonden. Gelukkig krijg ik steun van mijn familie en vrienden. Ik wil er alles voor doen om mijn leven opnieuw op de rails te krijgen.” Zijn echtgenote is hem ondertussen tegemoet gekomen en ze zijn weer samen. “Hij renoveerde destijds eigenhandig de woning en is dat nu opnieuw aan het doen”, pleitte zijn advocaat. “Op dit moment drinkt hij geen druppel alcohol meer. De depressie is er gekomen nadat in 2013 het slachtoffer is geworden van zware slagen waardoor hij blijvende koppijn aan heeft overgehouden.” De buren die door de brand ook schade opliepen aan hun woning waren op het moment van de brand op reis en vragen een deel van de kosten die ze nadien hebben moeten maken om een houten afscheiding te plaatsen in de tuin. Ook de overburen van Thomas V. vragen een schadevergoeding voor hun zoontje. Hij was op het moment van de brand alleen thuis en liep een trauma op. “Hij is op dit moment 11 jaar en krijgt nu kinderpsychologische begeleiding”, pleitte hun advocaat. De rechter velt een vonnis op 14 oktober.