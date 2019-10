Makerslab zoekt labmanagers CDR

23 oktober 2019

08u13 2 Roeselare Het Makerslab zoekt versterking. Daarom biedt RSL Op Post op dinsdag 5 en 12 november een gratis opleiding aan voor nieuwe labmanagers.

Van 19 tot 22 uur leer je er werken met de lasercutter, 3D-printer en vinylsnijder, maak je kennis met de werking van het makerslab en de huidige labmanagers en krijg je inzicht in het concept van RSL op POST – Site Noord en wat de rol is van het makerslab in dit geheel. Bovendien word je deel van een kerngroep van vijftien enthousiaste labmanagers. Als deel van deze groep gebruik je het uitgeruste prototyping lab voor je eigen activiteiten en in ruil hou je gedurende een vast moment in de week het lab open voor het publiek en/of geef je workshops. Zo blijft RSL Op Post een open en gedeelde plek voor iedereen. Na de opleiding, bestaande uit twee delen van elk drie uur, loop je gedurende enkele sessies mee met een ervaren labmanager. Zo leer je de werking van het makerslab en de bezoekers kennen. Meer info op rsloppost.be.