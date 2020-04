Make-over voor Rodenbachstadion: van kunstgras tot opgefriste tribune en nieuwe verlichting CDR

14 april 2020

08u55 0 Roeselare De grasmat van het Rodenbachstadion, de thuishaven van Club Roeselare, wordt eerstdaags omgeturnd tot kunstgras. Hiertoe bereikten de stad Roeselare en de voetbalclub een akkoord met de firma Stadsbader. De aanleg van een kunstgrasveld moet het einde betekenen van wateroverlast die veelvuldig de oorzaak van afgeschafte trainingen was.

“Niettegenstaande de ongewone omstandigheden in deze coronatijden zijn we erin geslaagd het dossier tijdig rond te krijgen”, vertelt Wim Dejonckheere, voorzitter van Club Roeselare. “Bovendien, met de ongewone competitiestop, werd beslist de werken per direct aan te vatten. De voorbereidende werken worden aangevat op 20 april en ten laatste op 27 april starten dan ook de grondwerken. Die hebben een geschatte doorlooptijd van 40 dagen. Met de aanleg van het kunstgrasveld wordt ook de omgeving stevig onder handen genomen zodat onze G-sporters straks comfortabel toegang krijgen tot de nagelnieuwe grasmat.”

De voorbije weken werd ook al de tribune en de onderliggende kleedkamers serieus aangepakt. “Onze trouwe supporters zullen waarschijnlijk ogen tekortkomen. De opfrissingswerken aan de tribune zijn nagenoeg afgerond, en we kunnen spreken van een ware metamorfose”, glundert Dejonckheere. “ De terreinverlichting wordt ook vervangen door een meer efficiënte en energievriendelijke LED-verlichting. Kortom, eenmaal we weer uit ons kot mogen hopen wij onze leden en supporters opnieuw massaal te ontvangen in een prachtig vernieuwd Rodenbachstadion.”