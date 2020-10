Magische boswandelingen en plantacties moeten Roeselarenaars warm maken voor meer bomen in de stad CDR

07 oktober 2020

Met nog zo’n 85.000 bomen die aangeplant moeten worden, zet stad Roeselare dit najaar al een aantal activiteiten op de kalender waarmee ze iedereen oproepen om kennis te maken met de Roeselaarse bossen en ook zelf aan het planten te slaan. “We starten met de Week van het Bos van 11 tot en met 17 oktober”, weet schepen van natuur en bos Michèle Hosteking (Sp.a en de Vernieuwers). “Op zondag 11 oktober organiseren we in het Bergmolenbos een feërieke wandeling waarbij sprookjesfiguren verhalen in je oor fluisteren, je muziek kan maken met natuurelementen en kan dansen onder de bomen. Op zaterdag 17 oktober organiseren we daarentegen een schemerwandeling in een magisch verlicht Bergmolenbos.” Inschrijven voor beide activiteiten kan via https://www.klimaatswitch.be/weekvanhetbos.

Van 12 tot en met 18 oktober is er daarentegen BOOMbarie, een week volledig in het teken van duurzaam wonen en werken. “Zowel professionelen als inwoners kunnen die week terecht op en rond het de Coninckplein voor gratis infosessies, workshops en persoonlijk advies op maat over onder andere meer groen, slimme (ver)bouwtechnieken, meer comfort met minder energie,… Ook voor de kinderen wordt het trouwens plezant met een tiny forest op het de Coninckplein en enkele natuurlijke speelelementen om wild te spelen in de stad.” Ook voor BOOMbarie is inschrijven een must via https://www.klimaatswitch.be/boombarie-over-duurzaam-wonen-en-werken.

Op zondag 22 november is er tot slot een boomplantactie in het Bergmolenbos. “Het is de bedoeling om die dag maar liefst 2,8 hectare te bebossen”, besluit te schepen.