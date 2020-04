Mag of kan je geen hond in huis nemen? Via Dogmatchers kan je er eentje lenen Charlotte Degezelle

26 april 2020

15u42 1 Roeselare Met ‘Dogmatchers’ lanceert Bevernaar Johan Moerman (55) een uitleensysteem voor honden. Dankzij dat initiatief krijgen liefhebbers die zelf geen hond in huis mogen of kunnen nemen de kans om toch met een trouwe viervoeter te wandelen. Tegelijkertijd zijn baasjes met bijvoorbeeld een drukke agenda er zeker van dat hun huisdier de nodige zorg en beweging krijgt. Zodra de coronacrisis bedwongen is, kunnen de eerste ontleners uit de ruime Roeselaarse regio op stap.

Metaalbewerker Johan Moerman is een hondenliefhebber pur sang. Je ziet hem zelden zonder z’n trouwe Podenco Maika, de knuffelhond met wie hij ook naar rusthuizen trekt. Daarnaast is hij in bijberoep ook dierenoppas aan huis. Vanuit z’n liefde voor honden, en de aandacht voor hun welzijn, komt hij nu op de proppen met een uitleensysteem dat volgens hem uniek is in België. “Het idee voor Dogmatchers zat al langer in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goed hoe ik het moest concretiseren”, vertelt Johan. “Online botste ik plots op de connectorstafel, een initiatief van Pand 46 waar je samen met anderen van ideeën kan wisselen over een ingeving, een concept. Daar vielen alle puzzelstukken ineen en van de coronacrisis heb ik gebruik gemaakt om Dogmatchers nog verder te concretiseren.”

Match zoeken

Spil van het volledige project is een online platform. “Daar kunnen hondenliefhebbers die door omstandigheden geen hond kunnen of mogen houden, maar wel snakken naar een wandeling met een trouwe viervoeter, zich aanmelden. Maar ook hondeneigenaars met een heel drukke job, die zelden thuis zijn, die door ziekte of ouderdom niet zo vaak met hun hond op stap kunnen, kunnen dat doen”, duidt Johan het concept. Geïnteresseerde leners moeten onder meer opgeven of ze een kleine, middelmatige of grote hond willen om mee te wandelen, of ze ervaring hebben met honden en hoe lang en wanneer ze liefst willen wandelen. Van eigenaars wil Johan onder andere het ras van hun huisdier, een eerlijke beschrijving van hun gedrag tijdens het wandelen, hun bewegingsbehoefte en energiepeil weten en hij vraagt ook een foto.

“Vervolgens ga ik aan de slag om leners en eigenaars aan elkaar te linken”, gaat hij verder. “Inschrijven is gratis, maar zodra er een match is, dient er 20 euro lidmaatschap per jaar betaald te worden. Na de match op papier gaan we over tot een kennismaking tussen lener en eigenaar en indien gewenst ga ik zelfs mee op de eerste wandeling van de lener. Maar voor dit gebeurt, moeten beide partijen ook een belofte ondertekenen. Leners garanderen zo dat ze op een verantwoorde manier voor de hond zullen zorgen en ze te allen tijde aan de lijn te houden, tenzij schriftelijke toestemming van de eigenaar wiens adviezen ze bovendien steeds opvolgen. De eigenaars engageren zich op hun beurt om te allen tijde correcte info over hun hond en diens gedrag en karakter te geven.”

Vakantie

Via Dogmatchers wordt een lener aan één specifieke hond gekoppeld. Dat leidt op termijn tot een goeie band tussen beide en ook met de eigenaar. “Dat biedt dan weer verdere kansen”, volgens Johan. “Dat zonder dat ik in concurrentie wil gaan met bestaande commerciële initiatieven. Maar als de eigenaar op reis is, kan de hond misschien wel tijdelijk terecht bij de lener. Of de hond kan de lener nu en dan thuis gezelschap houden. Voor wie echt zelf een hond in huis wil halen, kan het een kennismaking zijn met een bepaald ras. Opties genoeg.”

Op dit moment zijn al acht honden en twee geïnteresseerde leners ingeschreven. Om effectief op wandel te kunnen met de geleende hond, is het wachten tot na de coronacrisis. Meer info op sites.google.com/view/wandelen-met-de-hond en sites.google.com/view/dogmatchers.