Maarten Vinckier verkozen tot nieuwe voorzitter Open Vld Roeselare Charlotte Degezelle

20 oktober 2019

14u48 4

De leden van Open Vld Roeselare verkozen op zondag het nieuw afdelingsbestuur en Maarten Vinckier als hun voorzitter voor de komende drie jaar. “Het nieuwe bestuur telt 22 mensen. Zowel bestuursleden met jaren ervaring, als kandidaten van de laatste verkiezingen die nu verder mee aan onze afdeling willen bouwen”, aldus de kersverse voorzitter. Maarten zetelde in de gemeenteraad van 2016 tot 2018 en was onder meerook lid van de politieraad. Zijn engagement bij Open Vld startte 20 jaar terug als lid van de bloeiende jongerenafdeling. Hij toont zich ambitieus. “Mijn voorganger heeft ervoor gezorgd dat Open VLD mag meebesturen”, zegt hij. “De komende jaren willen we zoveel mogelijk van onze programmapunten gerealiseerd zien en het is aan mij om ervoor te zorgen dat we er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog sterker uitkomen.”

Vinckier volgt Piet Delrue, huidig gemeenteraadsvoorzitter, op. hij was zes jaar voorzitter. “Er is heel wat veranderd in de voorbije periode: nieuwe gezichten, nieuwe evenementen, meer online communicatie”, aldus Piet. “Maar de belangrijkste verandering is natuurlijk dat we na 12 jaar oppositie opnieuw onze stad mee kunnen besturen en beter maken. Daarvoor doen we aan politiek.”

Samen met Vinckier werd Marco Lombaert verkozen als eerste ondervoorzitter. Binnenkort worden ook de andere functies binnen het bestuur ingevuld.