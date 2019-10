Maar 58 van de 110 bomen worden gerooid, vervangend groen vlakbij en financiële compensatie. Protest tegen bomenkap langs jaagpad mist effect niet Charlotte Degezelle

22 oktober 2019

08u59 5 Roeselare Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare haalt z’n slag thuis in het dossier van de bomenkap voor de bouw van een nieuwe containerterminal aan het kanaal Roeselare-Leie. Na het forse protest van de voorbije maanden onderhandelden het stadsbestuur en burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare met De Vlaamse Waterweg. Het resultaat hiervan is dat er maar 58 in plaats van 110 bomen zullen verdwijnen, het aantal gekapte bomen vlakbij gecompenseerd zal worden en bovendien krijgt de stad van De Vlaamse Waterweg 150.000 euro om extra bomen in de stad aan te planten.

De Vlaamse Waterweg heeft al jaren plannen om een nieuwe containerterminal, de River Terminal Roeselare, te bouwen aan het kanaal Roeselare-Leie. Maar toen de vergunningsaanvraag afgelopen zomer werd aangeplakt aan het terrein omzoomd door de Schaapbruggestraat, het kanaal Roeselare-Leie en de Regenbeekstraat steigerde burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare. Uit het dossier bleek dat voor de realisatie van de containerterminal 110 bomen langs het jaagpad moesten sneuvelen en dat de fietssnelweg die over het jaagpad loopt omgeleid moest worden. Ze dienden bezwaar in, riepen iedereen op hun voorbeeld te volgen en startten ook een online petitie die ondertussen al door bijna 2.500 mensen werd getekend.

Meer Bomen in Roeselare vond steun bij het stadsbestuur. “De voorbije weken hebben we onderhandeld over dit dossier en binnenkort volgt er meer nieuws”, liet schepen Michèle Hostekint (Sp.a & De Vernieuwers) maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting weten. Maar Meer Bomen in Roeselare licht nu al toe wat besproken werd. “We leerden dat de terminal er hoe dan ook komt, aangezien de bestemming al sinds 2012 voorzien en goedgekeurd was”, duidt Gene Vangampelaere.“Er wordt geschat dat het vrachtwagenverkeer de komende jaren met 40% zal toenemen. Door het Kanaal in te schakelen wordt deze stijging ingeperkt. Er werd effectief onderzocht of de terminal aan de overkant van het kanaal, dichter bij de snelweg en waar de wegeninfrastructuur al aanwezig is, kon ingeplant worden maar dat zou te veel kosten om rendabel te zijn. Bovendien zou de impact van de aan- en afvoer van en naar de kade op het vrachtverkeer en de luchtkwaliteit beperkt zijn.” Geen containerterminal is dus niet aan de orde. Maar de impact ervan op het aanwezige groen langs het jaagpad werd door de onderhandelingen wel stevig ingeperkt. “Van de oorspronkelijk genoemde 110 bomen, zullen er ‘maar’ 58 verdwijnen”, weet Gene. “Omdat het hier over industriegebied gaat, is men eigenlijk niet verplicht om dit te compenseren. Toch wil De Vlaamse Waterweg 58 nieuwe bomen planten en verzorgen langs het toekomstige nieuwe fietspad. Tussen het fietspad en het bedrijf Desotec, zal deze laatste instaan voor een volwaardig groenscherm en bomen. Bovendien werden de 58 ter dood veroordeelde vijftigplussers naar waarde geschat en krijgt Roeselare hiervoor 150.000 euro om extra bomen te planten in de stad, bovenop de 100.000 nieuwe bomen die het huidige beleid al beloofde. De overblijvende bomen blijven zeker behouden, gezien de kade zelf niet meer zal uitbreiden.”

Meer Bomen in Roeselare hoopt tot slot dat er voor de compenserende aanplantingen advies gevraagd zal worden aan een European Tree Technician en dat er werk gemaakt wordt van een variatie van meerdere soorten, het groenscherm aan beide kanten van het fietspad komt en dat er gestreefd wordt naar een maximale ecologische waarde.