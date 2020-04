Maand cel voor agressieve automobiliste die agenten bijt LSI

01 april 2020

09u23

Bron: LSI 0 Roeselare Een 31-jarige automobiliste die bij een controle door maar liefst vier agenten moest overmeesterd worden, liep een effectieve celstraf van één maand en een boete van 400 euro op. De rechter veroordeelde haar voor weerspannigheid tegen agenten.

De politie zette de wagen van Sharon D. op 24 oktober2018 langs de kant omdat ze gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Ze bleek niet alleen onder invloed van drank en drugs maar verzette zich bovendien hevig tegen haar arrestatie. In de politiecombi sloeg en schopte ze wild rond zich heen. Ze slaagde er zelfs in haar handboeien af te krijgen. “Er moesten vier agenten aan te pas komen om haar te overmeesteren”, aldus de openbare aanklager. “Ze beet in de polsen en armen van de agenten.” De vrouw daagde zelf niet op de rechtbank op.