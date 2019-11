Maak een tekening voor de vuilnisman en win een speelgoedvuilniswagen Sam Vanacker

19 november 2019

10u09 0 Roeselare Afvalintercommunale MIROM Roeselare pakt uit met een stuntje tijdens de Week van de Afvalophaler. Wie tussen 18 en 24 november de afvalophalers of de recyclageparkwachters in de bloemetjes zet met tekening of een leuke boodschap maakt kans op een vuilniswagen van Playmobil.

De Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter is aan de vierde editie toe. Tijdens die week worden burgers opgeroepen om afvalophalers en recyclageparkwachters te bedanken. Geen overbodige luxe, want ze trotseren tijdens hun job weer en wind, worden vaak geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties en krijgen soms zelfs te maken met verbale agressie. Er wordt gesensibiliseerd door middel van een campagne op radio, TV en sociale media.

Inwoners kunnen hun respect tonen met een tekening, een bedanking of een feestelijke rode strik rond de afvalzak, al kan een vriendelijk woordje ook al wonderen doen. Wie zijn of haar dankbaarheid toont en daar via de website van MIROM Roeselare een foto van oplaadt of deelt op sociale media met de hashtags #MIROM en #HouHetNet, maakt bovendien kans op een eigen vuilniswagen. Weliswaar eentje van Playmobil. Scholen die meedoen maken kans op een bezoek van een echte vuilniswagen.

De Playmobil-wedstrijd loopt tot 1 december in het werkingsgebied van Mirom Roeselare. Daaronder vallen de gemeenten Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke .