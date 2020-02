Maak een foto en win je valentijnsdiner CDR

07 februari 2020

13u37 0

Vzw Shopping & Centrum organiseert een valentijnsactie waarbij je een etentje in een Roeselaars restaurant naar keuze kan winnen. Neem een foto met het valentijnshart in de Ooststraat en plaats deze op de Facebookpagina van Shopping & Centrum Roeselare. De 5 personen met de meeste likes winnen een cadeaubon ter waarde van 150 euro te besteden in een Roeselaars restaurant naar keuze. De winnaars worden op donderdag 13 februari bekendgemaakt.