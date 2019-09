Luttele uren voor ze scheiding zouden bespreken, sloeg man Ellen dood met ijzeren staaf Hans Verbeke

11 september 2019

18u39 8 Roeselare Met een ijzeren staaf heeft Pol M. (45) afgelopen weekend zijn echtgenote doodgeslagen. Het lijkt er sterk op dat de man niet handelde in een opwelling, toen hij de vrouw om het leven bracht die van hem wou scheiden. M. heeft intussen volledige bekentenissen afgelegd. “Hij heeft enorm veel spijt”, zegt zijn advocate.

Luttele uren voor het koppel aan tafel zou zitten om hun scheiding te bespreken, trok Pol M. met een ijzeren staaf naar de slaapkamer waar zijn nietsvermoedende vrouw lag te slapen. M. haalde uit met de staaf, tot Ellen D’hooghe geen teken van leven meer gaf. Daarna ging hij opnieuw naar beneden, schreef een briefje voor hun 12-jarig zoontje dat lag te slapen en trok zich terug om met behulp van een flinke voorraad medicijnen uit het leven te stappen.

Enorm veel spijt

Tijdens z’n ondervraging heeft Pol M. volledige bekentenissen afgelegd. “Hij werkt goed mee met het onderzoek”, zegt Iris Santens, zijn advocate. “Mijn cliënt beseft dat hij onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt en dat de klok niet terug te draaien valt. Hij drukte aan mij z’n spijt uit, niet alleen tegenover de familie van Ellen maar ook tegenover zijn zoontje van twaalf.” In het dossier zijn er nog een aantal vragen die moeten beantwoord worden. “Vast staat, dat mijn cliënt vijf maanden lang in onzekerheid heeft geleefd, nadat Ellen in april te kennen gaf dat ze wilde scheiden. Hij bleef hopen dat het weer goed zou komen.” Pol M. verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Daar wordt over zijn verdere aanhouding beslist. Een psychiater zal in opdracht van het parket zijn geestestoestand onderzoeken. Woensdagavond vindt in Oekene een stille wake plaats voor de woning waar de feiten zich afspeelden. Mensen kunnen er bloemen neerleggen en kaarsen aansteken.