Lusters in inkom ARhus bestaan uit 5.200 gevouwen blaadjes papier

05 juli 2019

ARhus heeft er een kunstige attractie bij. Deze week hing kunstenaar Broos Vyncke twee gigantische lusters gemaakt van origami op in de inkomhal van het kenniscentrum op De Munt. Het gaat om een project dat Broos realiseerde samen met de leerlingen van Freinetschool De Bonte Specht. “Ik ontdekte Broos zijn origamikunst via een expo in het Mango Café. Onmiddellijk leek het me leuk om iets gelijkaardigs te doen met de kinderen op school”, vertelt juf Marlies Dorme. “Ik contacteerde Broos en hij zag het onmiddellijk zitten om enkele workshops te geven. De kinderen leerden hoe ze één elementje moesten vouwen voor de lusters en al snel was heel de school en zelfs de ouders in de ban van origami. Het eindresultaat is een heel duurzaam project geworden. De lusters zijn gemaakt van oude fietswielen en kladpapier uit de klas.” “In totaal waren er 5.200 gevouwen elementjes nodig om de lusters te maken”, weet Broos. “Ik ben eigenlijk leraar van opleiding dus via dit project kon ik me helemaal uitleven met de kinderen. Na een telefoontje kregen we de toestemming om de lusters hier in ARhus op te hangen. Ze blijven sowieso heel de zomer hangen en verhuizen nadien mogelijks naar De Bonte Specht.”