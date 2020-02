Lucien en Lieve vieren briljant CDR

17 februari 2020

07u28 2 Roeselare Lucien Candaele (88) en Godelieve Clybouw (83) werden naar aanleiding van hun briljanten huwelijksverjaardag in het stadhuis van Roeselare ontvangen.

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens de opbouw van de feesttent voor de Wijnendalefeesten in Torhout. Na de eerste kus volgde al snel de verloving en uiteindelijk stapte het koppel in februari 1955 in het huwelijksbootje. Lucien verdiende de kost als beroepsmilitair en vertoefde in verschillende West-Vlaamse kazernes. Zijn laatste post was in Lissewege. Lieve werkte jarenlang in de MBLE in Beveren. Toen ze met pensioen waren, raakte het paar besmet met de reismicrobe en trokken ze jaarlijks naar het Spaanse Benidorm. De jubilarissen genieten ook nog voluit van hun drie kinderen, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.