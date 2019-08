Lost hondenloopweide Beverse sluikstortproblematiek definitief op? CDR

14 augustus 2019

17u38 0 Roeselare Het is opnieuw prijs. Voor de zoveelste keer op rij is het stukje grond van het Vlaams gewest ter hoogte van de spoorwegbrug langs de Dwarsweg herschapen tot een sluikstort. Voor schepen Marc Vanwalleghem (CD&V), bevoegd voor het onderhoud van het openbaar domein is de maat vol. Samen met het gemeentebestuur van Hooglede en het Vlaams Gewest werkt hij aan een permanente oplossing.

Het is een terugkerend fenomeen: zwerfvuil die gedumpt wordt ter hoogte van de spoorwegbrug in de Dwarsweg. Ook nu is het weer van dat. Er liggen onder meer een zetel, een televisietoestel, boxen van een stereo-installatie, zakken vol afval,… “Het is een tijdje rustig geweest op die plek, maar sinds vorige week is het inderdaad opnieuw prijs”, zegt schepen Vanwalleghem. “En de berg is sindsdien alleen maar aangegroeid. De plek, een stukje grond dat eigendom is van het Vlaams Gewest, is door ons gekend. Het is er vrij afgelegen, er is geen sociale controle en het wordt ook wel eens een vrijershoekje genoemd. Het Vlaams Gewest heeft er recent bermmaaisel achtergelaten en we vermoeden dat dit de oorzaak is. Vuil trekt vuil aan, maar situaties als dit kunnen niet.”

Veelal wordt sluikstort zo snel mogelijk weggehaald door de stadsdiensten. Deze keer niet. “Een experiment”, aldus de schepen. “We laten alles bewust liggen en wachten af wat er gebeurt.” Zal het besef groeien dat dit eenvoudigweg niet kan? Maar de schepen neemt ook verdere stappen. “Binnen een tweetal weken zitten we samen met zowel het Vlaams Gewest als de gemeente Hooglede want dit lapje grond ligt echt op de grens. Die afspraak lag trouwens al vast voor er sprake was het nieuwe sluikstort. We willen op deze plek iets realiseren die definitief paal en perk moest stellen aan de sluikstortproblematiek. Ik denk aan een hondenloopweide en het plaatsen van enkele banken. Dat zal leiden tot meer sociale controle en moet de sluikstorters afschrikken.”