Losgeslagen ex-cliënt slaat 17 ramen Welzijnshuis aan diggelen: “Die man is een wandelende tijdbom, heel ontvlambaar” LSI/CDR

03 maart 2020

16u14

Bron: LSI/CDR 10 Roeselare Een ex-cliënt heeft maandagavond zeventien ramen van het Roeselaarse Welzijnshuis aan diggelen geslagen. De man had na eerdere moeilijkheden al een toegangsverbod tot het Welzijnshuis en het stadhuis gekregen, maar dat lijkt hem niet te deren. “De medewerkers aan de balie hebben stilaan de daver op het lijf. Er moet iets gebeuren”, zegt schepen Bart Wenes.

Omdat begeleiding van de veertiger onmogelijk was geworden, sloot het Welzijnshuis eerder al de samenwerking met de man af. Maandagavond dook hij opnieuw aan het Welzijnshuis in de Gasthuisstraat op en sloeg zeventien ramen aan diggelen. De politie stelde proces-verbaal op en spoort de man, die geen officieel adres heeft, op. Pas dan kan in samenspraak met het parket beslist worden wat er moet gebeuren. “Het is een wandelende tijdbom, heel ontvlambaar”, vindt Bart Wenes. “Naast een strenge straf dringt ook een gedwongen opname zich op. De medewerkers aan de balie kregen al verwensingen en bedreigingen naar het hoofd geslingerd en hebben stilaan de daver op het lijf. Meerdere pv’s hebben tot nu toe niets opgeleverd. Ik wil niet wachten tot er iets ernstigs gebeurt. Die man heeft niets te verliezen, straffen raken zijn koude kleren niet. Straffen moet, maar er is ook nood aan psychiatrische begeleiding om herval te voorkomen.”

Voor het Roeselaarse Welzijnshuis is het niet de eerst keer dat er vernielingen aan het gebouw worden aangebracht door (ex-)cliënten. In september 2017 sloeg een 43-jarige man met een hamer ook al eens enkele ruiten en deuren stuk. Die man verzamelde ondertussen al achttien veroordelingen voor de rechtbank - goed voor 28 maanden effectieve celstraf –, maar daagt nooit op voor processen en weigert bij de politie elke verklaring. Een gelijkaardig geval dus. “Ook als politicus krijgen we tijdens onze spreekuren steeds vaker met mensen met psychische problemen af te rekenen”, besluit Wenes.