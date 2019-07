Lopen voor een frisse Rodenbach CDR

02 juli 2019

De Rodenbachrun is op zaterdag 6 juli aan de vijfde editie toe. Het concept blijft hetzelfde: per rondje van één kilometer dat je loopt, word je beloond met een Rodenbach. Je kan maximum tien Rodenbach’s verzamelen. De loopwedstrijd maakt deze keer deel uit van het criterium Roeselare Loopt en als motivatie voor de sportievelingen wordt muzikale ondersteuning voorzien. Voor de kleinsten is er ook een kidsrun. Zij worden beloond met een medaille en een goodiebag. De Kidsrun voor kinderen van 4 tot 8 jaar is goed voor 500 meter en start om 14.30 uur. Kinderen van 9 tot 12 lopen een kilometer en komen aan de start om 14.45. De volwassenenrun start om 15 uur. Rugnummers afhalen kan vanaf 13.45 uur in zaal Ter Beke langs de Gitsestraat 287 waar ook een bewaakte vestiaire voorzien is. Deelnemen kost 9 euro voor volwassenen bij voorinschrijving, 10 euro de dag zelf. De kinderen betalen twee euro.

De Rodenbachrun is ingebed in de Godelievefeesten. Heel het weekend is het feest op de Godelieveparochie. Op de agenda staan onder meer een kinderzoektocht, een rommelmarkt, een quiz en een karaokeavond. Meer info, en inschrijven voor de Rodenbachrun, via www.godelievefeesten.be.