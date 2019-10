Loods met restafval onder de rook bij afvalverwerkend bedrijf Lieven Samyn

15 oktober 2019

03u28 8 Roeselare In de nacht van maandag op dinsdag is de brandweer van de zone Midwest in groten getale uitgerukt naar het afvalverwerkend bedrijf Vanheede Environment Group in Roeselare. Restafval zette door zelfontbranding een grote opslagloods volledig onder de rook.

Rond 1.30 uur trad de automatische rook- en vuurdetectie en het luide alarm in werking. Werknemers van de pmd-loods wat verderop op de site langs de Moorseelsesteenweg gingen een kijkje nemen en stelden vast dat de loods volledig onder witte rook zat. De brandweer van de zone Midwest snelde met heel wat materieel en manschappen ter plaatse. “Vuur is er nooit geweest”, weet verantwoordelijke Kurt Van Brabandt. “Maar het risico bestaat dat het afval in brand schiet. Gelukkig kon de brandweer dat vermijden, onder meer door de inzet van het schuimkanon.” Na zowat een uur was de brand onder controle en trok de rook uit de opslagloods weg. Daarna was het zaak het afval met een bulldozer uiteen te halen en te blussen. Dat karwei nam enkele uren in beslag.

Broei

Broei, dat is zelfontbranding van opeengehoopte of samengeperste materialen, is voor recyclage- en afvalverwerkende bedrijven een gekend probleem. De temperatuur loopt dan zo hoog op in de de materialen dat ze gaan smeulen of zelfs ontvlammen. “Daarom installeerden we automatische detectie en sprinklers”, aldus nog Kurt Van Brabandt. “Die voorkwamen erger. Aan de opslagloods zal er geen schade zijn.” In de loods wordt restafval verder gesorteerd en worden er hout-, folie- en kartonstromen uitgehaald. De rest gaat naar de verbrandingsoven.