Longchirurg knalt op rotonde met 1,77 promille in het bloed: 15 dagen rijverbod LSI

12 juni 2020

13u12

Bron: LSI 5 Roeselare Een 58-jarige longchirurg van ziekenhuis AZ Delta in Roeselare is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot vijftien dagen rijverbod en een boete van 1.200 euro omdat hij met 1,77 promille alcohol in het bloed in Ledegem een verkeersongeval heeft veroorzaakt.

De arts reed na zijn dagtaak op de Provinciebaan in Ledegem en viel vermoedelijk in slaap. Met zijn auto vloog hij over een rotonde en maaide twee boompjes om. De politie stelde een alcoholintoxicatie van 1,77 promille vast. Gert H. bekende dat hij na zijn dagtaak met enkele collega’s nog iets had gedronken. Het was de eerst keer dat hij zich voor een politierechter moest verantwoorden. “Ik ben me er goed van bewust wat alcohol in het verkeer kan aanrichten, ik zag al genoeg op de operatietafel”, boog hij nederig het hoofd. Zijn advocaat vroeg de politierechter toch rekening te houden met zijn beroep, waar ook wachtdiensten en lange werkuren bij horen, niet in het minst in tijden van corona. Meteen na het ongeval speelde H. zijn rijbewijs al voor vijftien dagen kwijt. Dat vond de politierechter voldoende.