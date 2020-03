Longartsen AZ Delta roepen via open brief op om de maatregelen te volgen: “De speeltijd is voorbij!” Charlotte Degezelle

14 maart 2020

18u28 213 Roeselare Longartsen van AZ Delta publiceerden naar aanleiding van de talloze lockdownparty’s een open brief op sociale media. Ze roepen erin op om de richtlijnen van de overheid correct en nauwgezet te volgen.

Tal van cafés organiseerden vrijdagavond, net voor de verplichte sluiting opgelegd door de overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, lockdownparty’s. Daar kwam een massa volk op af, terwijl de bedoeling van de coronamaatregelen net het beperken van sociale en fysieke contacten is.

De festiviteiten werden al veroordeeld door het crisiscentrum en vormen nu ook de aanleiding van een open brief van de longartsen van het AZ Delta. “In deze uitzonderlijke omstandigheden voelen wij, longartsen, ons genoodzaakt om alarm te slaan. De overheid heeft op basis van wetenschappelijk advies drastische, maar broodnodige maatregelen genomen in een poging de coronaviruspandemie in te dijken. Jammer genoeg merken we dat de ernst van de situatie bij een aantal mensen nog niet doorgedrongen is. De boodschap die we vanuit Italië en Spanje krijgen, doet echter het ergste vermoeden”, klinkt het.

“De lockdownparty’s van gisteren zijn onbegrijpelijk en beschamend! Ook aan de jeugd moeten we blijven herhalen dat dit geen gewone vakantie is, en dat het geen goed idee is om met de hele klas bij iemand thuis samen te hokken voor een feestje of toch gewoon in groep verder te gaan sporten buiten het officiële circuit om”, staat erin te lezen.

Als het virus zich verder verspreidt, zullen grote groepen verpleegkundigen en artsen wegvallen Uit de open brief van de longartsen van AZ Delta

Crash van het gezondheidssysteem

In de brief benadrukken de longartsen dat de maatregelen niet zomaar getroffen worden. “Die zijn enerzijds van het grootste belang om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen, en anderzijds om een crash van ons gezondheidsysteem te voorkomen. Als het virus zich verder verspreidt, gaan ook grote groepen verpleegkundigen en artsen wegvallen en resten er te weinig handen om voor alle zieken te zorgen, dus niet alleen voor de coronapatienten.”

“Dit is geen doemscenario, we houden hier ernstig rekening mee. De situatie in Italië illustreert immers wat er in een dergelijke situatie kan gebeuren. Vandaar een warme oproep om de richtlijnen van de overheid correct en nauwgezet te volgen, is het niet voor uzelf, dan wel voor de meer kwetsbare medeburgers en zorgverleners. De komende uren, dagen en weken zijn cruciaal. Enkel met een solidaire houding van allen kan het tij gekeerd worden, de speeltijd is voorbij!”