Lokale lingeriezaken zamelen bh’s in voor goede doel CDR

28 oktober 2019

10u58 0 Roeselare Zeventig Vlaamse lingeriezaken bundelen in de maand november de krachten om zoveel mogelijk oude, maar nog draagbare bh’s in te zamelen. Doel van de actie ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’ is deze lingerie aan een zeer lage prijs te verdelen via de winkels van Oxfam en zo vrouwen die moeilijker toegang hebben tot kwaliteitsvolle beha’s, te ondersteunen. Kwaliteitsvolle bh’s dragen namelijk niet enkel bij tot het comfort en de gezondheid, maar leiden ook vaak tot een beter zelfbeeld bij vrouwen.

Frédéric Van Hauteghem, marketingverantwoordelijke Tweedehands van Oxfam, geeft aan dat de vraag naar kwalitatief ondergoed groot is. “Het valt op dat ondergoed dat bij ons wordt binnengebracht als het ware de deur uit vliegt”, zegt hij. “Veel vrouwen kunnen zich jammer genoeg geen nieuwe kwalitatieve lingerie veroorloven. Aan de andere kant toont onderzoek aan dat vrouwen gemiddeld drie bh’s in hun kast hebben liggen die ze niet meer dragen. Hiermee kunnen wij dus heel wat vrouwen gelukkig maken. Bovendien financiert de opbrengst van de verkochte spullen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking wereldwijd en helpt Oxfam-Solidariteit zo druk uitoefenen op het beleid.”

Ook enkele lingeriewinkels uit de Mandelstreek engageren zich voor ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’. Oude, nog bruikbare bh’s kunnen ingeleverd worden bij Lingerie Cristel langs de Kortrijkstraat in Tielt, Lingerie Petra langs de Bruggestraat in Ruiselede en bij Boudoir Lingerie langs de Veldstraat in Meulebeke. In ruil krijgen klanten een bon van 10 euro die ze kunnen besteden bij een volgende aankoop. De opbrengst van de verkochte tweedehands bh’s gaat integraal naar Oxfam-projecten wereldwijd.