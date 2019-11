Lokaalmarkt wordt even Rode Neuzen Markt CDR

11 november 2019

De Lokaalmarkt in de ontwijde Sint-Amandskerk heeft een groot hart voor het goede doel. In november turnen ze de Lokaalmarkt drie weken na elkaar om tot Rode Neuzen Markt en tonen zo hun bekommernis omtrent mentaal welbevinden. Op vrijdag 15 november komen de leerlingen van VMS Roeselare met allerlei zoets op de indoor boerenmarkt, op vrijdag 22 november is het de beurt aan de leerlingen van Onze Jeugd met heerlijk hartverwarmende soep. Op vrijdag 29 november is er tot slot de apotheose en zijn er verschillende Rode Neuzen-acties op de markt.