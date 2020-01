Lokaalmarkt wint Groene Pluim en trakteert vrijdag alle klanten CDR

06 januari 2020

15u11 0 Roeselare Naar jaarlijkse traditie heeft Groen Roeselare bij de start van het nieuwe jaar de Groene Pluim uitgereikt.

Daarmee zet de partij een persoon of organisatie die werkt aan een meer sociale, gelijke, gezonde, groene en warme samenleving in de kijker. Er waren drie genomineerden: Lokaalmarkt Roeselare, Roeselare Zingtegoare en vzw Inval. De Groene Pluim, en de daarbij horende cheque van 250 euro, ging uiteindelijk naar Lokaalmarkt Roeselare, die elke vrijdagnamiddag een boerenmarkt met bar en kinderhoek organiseert in de ontwijdde Sint-Amandskerk. Met het geld trakteert Lokaalmarkt komende vrijdag alle klanten.