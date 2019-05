Lokaalmarkt weert plastic zakken CDR

27 mei 2019

Vanaf 1 juni weert Lokaalmarkt Roeselare plastic zakken. “We werken van bij het begin al heel milieubewust”, vertelt Melanie Vanstaen van Lokaalmarkt. “Onze boeren dragen zorg voor de natuur en onze producten komen van dichtbij. Zo sparen we veel kilometers en dus ook veel uitlaatgassen uit.” Ook om het gebruik van plastic zo veel mogelijk te beperken, doet Lokaalmarkt al grote inspanningen. “Je vindt bij ons geen voorverpakte producten, onze groenten en fruit liggen los in bakken, onze vleeswaren zitten niet in een harde plastic en ons bestek, dat klanten gebruiken om ter plaatse een hapje te eten, wassen we nadien gewoon af”, weet Melanie. Maar vanaf 1 juni gaat Lokaalmarkt, die je wekelijks op vrijdag kan bezoeken in de ontwijde Sint-Amandskerk, nog een stap verder. De markt bant dan ook plastic zakken. Ze worden vervangen door bioplastic zakjes. Die zijn afkomstig van hernieuwbare grondstoffen en 100 % thuis composteerbaar. “Natuurlijk is het nog beter als mensen zelf een herbruikbare zak van thuis meebrengen”, aldus nog Vanstaen. “Op vandaag komen er al veel mensen met een herbruikbare tas naar de markt, maar we doen graag een oproep naar al onze klanten. Zo pakken we samen echt het milieuprobleem aan.”