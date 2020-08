Lokaalmarkt viert maand lang Oogstfeesten CDR

27 augustus 2020

11u14 2

Elke vrijdag van september zijn het Oogstfeesten bij Lokaalmarkt. Met allerlei acties en festiviteiten waar elke bezoeker met een gerust hart kan van genieten sluit de boerenmarkt met bar en kinderatelier in de Sint-Amandskerk een niet-alledaagse zomer af en kijken ze hoopvol uit naar het begin van de herfst. De Oogstfeesten gaan van start op vrijdag 4 september. Dan krijgt elke klant gratis een kilo aardappelen. “Tijdens de tweede week zetten de boeren producten in de kijker die bij het grote publiek minder gekend zijn”, vertelt Hanne Dewaele van de Lokaalmarkt. “En dat onder de noemer ‘Onbekend is onbemind’. De week daarop zwaait Lokaalmarkt de zomer uit met een uitgebreid aperitief en kindergrime voor de jongsten en op vrijdag 28 september sluiten we af met ‘Een minibierbeurs voor maxipret’. Het doel is om elke klant met een gerust hart te laten profiteren van deze feestmaand. Aandacht voor de social distancing regels zijn dan ook vanzelfsprekend.” Meer info op www.lokaalmarkt.be.