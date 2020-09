Lokaalmarkt verwelkomt tot eind 2020 elke week vereniging CDR

30 september 2020

14u33 1 Roeselare Lokaalmarkt Roeselare lanceerde onlangs een uitnodiging naar de verenigingen. Die werd enthousiast onthaald, waardoor de boerenmarkt in de Sint-Amandskerk de rest van het jaar elke week een vereniging ontvangt.

“2020 is ook voor de verenigingen een lastig jaar. Door het wegvallen van verkoopacties, eetfestijnen en andere activiteiten wordt hun kas niet gespijsd. Op onze boerenmarkt op vrijdagnamiddag van 15 tot 19 uur is er doorgaans nog wel een plekje vrij en dus boden wij hen ‘een kraam’ aan. Enthousiaste vrijwilligers kunnen er gebak, soep of ander lekkers aanbieden, ten voordele van hun werking en zorgen zo voor een mooi aanvullend aanbod naast onze vaste boeren en producenten, die wekelijks lekker lokaal brood, vlees, vis, groenten & fruit en zuivel aanbieden”, licht Melanie Vanstaen het initiatief toe. “Onze uitnodiging werd zeer enthousiast onthaald, want in een mum van tijd stroomden de aanvragen binnen en verwelkomen we niet alleen verenigingen in oktober en november, maar ook nog in december.” Vanaf de markt van vrijdag 2 oktober tot en met die van woensdag 30 december ontvangt Lokaalmarkt zo’n veertien verenigingen. Dit uiteraard volledig coronaproof.