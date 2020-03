Lokaalmarkt gaat digitaal door coronacrisis CDR

23 maart 2020

09u00 0 Roeselare Lokaalmarkt, de wekelijkse boerenmarkt met bar en kinderhoek in de ontwijde Sint-Amandskerk, kan door de coronacrisis tijdelijk niet plaatsvinden. De organisatoren zetten daarom voluit in op bestellingen. ‘Voor onze trouwe klanten willen we er altijd zijn, ook als het even tegenzit’, zegt Karel Deknudt van Lokaalmarkt.

Hoewel Lokaalmarkt strenge voorzorgsmaatregelen had genomen, mag ook de boerenmarkt met bar en kinderatelier minstens tot begin april niet plaatsvinden. “Net nu voeding zo belangrijk is. Net nu we onze meerwaarde ten volle kunnen bewijzen. Net nu mogen we geen verser, gezonder en eerlijker alternatief bieden. Dat vinden we heel jammer. Maar natuurlijk respecteren we die beslissing”, zegt Deknudt.

Lokaalmarkt zocht dan ook naar creatieve oplossingen en zette in korte tijd een online bestelsysteem op waarmee klanten hun boodschappen kunnen bestellen tot één dag voor de markt normaal zou plaatsvinden. Alle boodschappen worden op de dag van de markt per klant samen gezet en klanten kunnen die dan snel en eenvoudig afhalen. “Vanzelfsprekend hanteren we strenge veiligheidsmaatregelen”, zegt Karel. “We bedienen één klant per keer, klanten moeten ruim afstand houden, ze mogen alleen met bankcontact betalen,....”

Met het bestelsysteem komt Lokaalmarkt tegemoet aan de wensen van veel klanten, maar nu al merken ze bij Lokaalmarkt dat er ook nieuwe klanten bestellen. “Vertrouwen de mensen de producten in de supermarkt niet meer? Vinden ze het vervelend dat verschillende producten daar niet meer voorradig zijn? Of willen ze gewoon betere producten in huis, nu ze niet meer op restaurant mogen en dus meer tijd hebben om zelf te koken? In elk geval doet het plezier om ook nieuwe mensen te bereiken.” Het bestelplatform is beschikbaar via wwww.lokaalmarkt.be.