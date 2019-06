LM Plus opent eerste West-Vlaamse Zorgboetiek in Roeselare CDR

LM Plus, het grootste liberaal ziekenfonds, opende haar allereerste Zorgboetiek in West-Vlaanderen. Die vond een stek in Roeselare langs de Hendrik Consciencestraat 13-15. Tot nu toe waren er in West-Vlaanderen enkel afhaalpunten van de Zorgboetiek. In de gloednieuwe winkel kan je terecht voor de handigste hulpmiddelen voor alle leeftijden. Ze hebben een uitgebreid aanbod van zwangerschapsbeha’s en borstvoedingskussens over revalidatietoestellen tot incontinentiemateriaal. Meer op www.zorgboetiek.be.