Livestream Parsidance vroegtijdig stilgelegd door politie Sam Vanacker

18 april 2020

17u26 4 Roeselare Als alternatief voor het afgelaste Parsidance-festival, dat normaal zaterdagnamiddag had moeten plaatsvinden, besloot de organisatie uit te pakken met een livestream van op het lege festivalterrein. Maar de politie legde het feestje vroegtijdig stil. De aanwezige dj’s riskeren een boete wegens niet-essentiële verplaatsingen.

Onder normale omstandigheden hadden er zaterdagnamiddag 3.500 danceliefhebbers moeten staan op de terreinen van Scouts Parsifal langs de Koestraat. Uitgesloten in coronatijden, dus bedacht de werkgroep achter Parsidance een alternatief. Ze besloten om tussen 14 en 18 uur live enkele dj-sets uit te zenden van op locatie en en zorgden zelfs voor wat randanimatie. Zo was er zelfs een grafittikunstenaar te zien in de livestream. Een succes, want ruim zeshonderd man volgde de stream mee van thuis uit.

Maar na amper een uur en een kwartier greep de politie in en werd de livestream stilgelegd. “Plaatjes draaien van thuis kan, maar meerdere dj’s die op dezelfde plaats verzamelen en staan te wachten tot ze aan de beurt zijn kan uiteraard niet”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone RIHO, die aangeeft dat de politie niet op de hoogte was van de plannen van Parsidance. “De aanwezige personen werkten goed mee en het evenement werd snel stilgelegd, maar de aanwezigen riskeren een boete voor niet-essentiële verplaatsingen.”

Olivier Lefranc van Parsidance is teleurgesteld. “Niet zozeer voor ons, maar vooral voor iedereen die aan het kijken waren naar de stream is dit zuur. Heel veel mensen hadden al tickets gekocht en we wilden hen op deze manier toch ergens iets van beleving bieden. Alle begrip voor de strenge maatregelen, maar ter plaatse hebben we de social distancing goed nageleefd en iedereen die op het terrein aanwezig was, was daar ook effectief aan het werken. Toeschouwers waren er zeker niet en de muziek stond ook niet te luid, maar blijkbaar maakt dat niet uit. Bijzonder spijtig.”