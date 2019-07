Liters water, vervroegde vuilnisophaling en fonteintjes ter verfrissing: alle hens aan dek voor tropische hitte Charlotte Degezelle

22 juli 2019

16u58 3 Roeselare We zijn er gloeiend bij. Het wordt deze week extreem warm. Volgens de weersvoorspellingen gaan de temperaturen deze week richting, en misschien zelfs over, de 40 graden en er wordt nu al gezegd dat er hitterecords gaan sneuvelen. Maar bij zon in overvloed, moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Hoe bereidt Roeselare zich voor op de aangekondigde tropische temperaturen?

Het Roeselaarse stadsbestuur geeft op haar website een reeks aanbevelingen voor de aanhoudende warmteperiode. Maar ze nemen ook zelf maatregelen. “Om onze eigen watervoorraden voorlopig te vrijwaren dienden we een aanvraag in bij Aquafin om water te mogen halen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie”, vertelt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). “Dit specifiek om de planten te beregenen. De volkstuintjes op Licht en Ruimte worden niet met dit water besproeid.” Daarnaast is beslist om de fonteintjes op het Stationsplein, in tegenstelling tot vorig jaar, niet stil te leggen. “De fonteintjes blijven actief als leuke verfrissing voor de kinderen die thuis blijven. We willen hen dit niet ontnemen”, aldus de schepen. “Bovendien wordt het water van die fonteintjes continu gerecupereerd. Enkel wat verdampt, gaat verloren.”

AZ Delta sprak op haar beurt enkele dermatologen aan die tips voor zonnige dagen geven op hun website. Bij afvalintercommunale Mirom mogen de vuilnisophalers hun werkdag een half uurtje vroeger starten omdat er sprake is van temperaturen boven de 30 graden. “We vragen dan ook dat iedereen zijn of haar vuilniszak al de avond voor de ophaling buiten zet”, aldus communicatieverantwoordelijke Goedele Osaer.

Bij Speelodroom, de speelpleinwerking op het Kerelsplein, kreeg het monitorenteam maandagmorgen een laatste briefing omtrent de tropische temperaturen. “Onze activiteiten worden heel de week aangepast”, duidt Johanna Wybo. “We kiezen voor minder actieve activiteiten en spelen bovendien hoofdzakelijk in de schaduw of zelfs binnen. Ook waterspelletjes worden grotendeels geschrapt want vanaf dinsdag geldt code oranje. Als er buiten gespeeld wordt, smeren we alle kinderen in en krijgen ze een petje of een hoedje op het hoofd. Verder manen we hen aan om veel water te drinken en zorgen we ook af en toe voor ijsje ter verkoeling. ’s Avonds aan de poort vragen we trouwens ook aan de ouders om aandachtig te zijn en hun kinderen bijvoorbeeld ’s morgens voor de speelpleinwerking al eens goed in te smeren. Tot slot is onze monitorenploeg deze week compleet, terwijl we door de verlofperode heel wat minder kinderen hebben. Momenteel zelf maar een kleine 100 terwijl het er twee weken terug ruim 300 worden. Monitoren genoeg dus om de kinderen bij deze extreme temperaturen goed in de gaten te houden.”

KLJ Vleugt uit Diest is zondag met een groep van 64 jongeren aangekomen in jeugdverblijf Het Rokken langs de Aardappelhoekstraat. Hun zomerkamp duurt tot 31 juli. Ze vertrokken niet onvoorbereid, mede dankzij de kookouders. “Zij voorzagen onder meer watermeloenen als verfrissend tussendoortje”, vertelt kampverantwoordelijke Alice Piot. “Maar we brachten ook extra drank mee en pauzeren tijdig om te drinken. Die drank wordt trouwens extra gekoeld, desnoods met ijsblokjes. Er is ook beslist om dagelijks naar de winkel te gaan zodat we alle voedsel toch vers en fris kunnen houden. Ook onze activiteiten worden op de temperaturen afgestemd. We hebben het kamp volledig voorbereid, maar schuiven al die activiteiten desnoods opzij als het te warm is. In de namiddag houden we het rustig, er zijn zwembadjes, we informeerden ons al over zwembaden in de buurt, gaan al zeker één dag naar zee en zelfs aan onze dagtocht gaan we sleutelen. Iedereen zal die dag iets vroeger uit de veren moeten en we gaan ook regelmatiger pauzeren in de schaduw. Heel belangrijk zijn ook het insmeren met zonnecrème en dragen van petjes. Tot slot zijn we heel blij dat men hier bij Het Rokken recent geïnvesteerd heeft in een open schuur. Ik ken de site van vroeger en vreesde dat we ons zouden moeten behelpen met tenten om wat schaduw te creëren, maar dankzij de nieuwbouw hebben we een perfecte schaduwruimte om in te vertoeven.”