Lions BAD Festival verruilt strand van De Panne voor Expo Roeselare: “Indoor, ruimer, toegankelijker en meer bezoekerscomfort” Charlotte Degezelle

28 februari 2020

11u29 6 Roeselare Roeselare is een uniek festival rijker. Dranouter vzw maakte bekend dat Expo Roeselare de nieuwe uitvalsbasis van het Lions BAD Festival, het belevingsfestival gericht op mensen met een beperking en hun begeleiders dat jarenlang in De Panne georganiseerd werd aan de vooravond van Festival aan Zee. “Dankzij Expo Roeselare wordt Lions BAD Festival 2020 een volledig indoor evenement”, klinkt het bij Dranoeter vzw. “De succesformule blijft dezelfde.”

Na 15 edities van Festival aan Zee liet organisator Dranoeter vzw eind vorig jaar weten dat het festival in 2020 geen vervolg zou krijgen. Door een conflict in de activiteitenkalender van gemeente De Panne bleek het niet mogelijk om het tweedaags familiefestival er in 2020 te organiseren. Maar voor het Lions BAD Festival, het eendaagse inclusiefestival dat al tien jaar lang aan de vooravond van Festival aan Zee georganiseerd wordt, is er wel een oplossing.

De 11e editie van het Lions BAD Festival, tot vorig jaar gewoon nog gekend als BAD Festival en telkens uitverkocht met zo’n 2.500 bezoekers, zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2020 in Expo Roeselare. “We zijn zeer tevreden met die nieuwe stek”, vertelt Jeroen Verdonk. “Met de keuze voor Expo Roeselare blijft het evenement in West-Vlaanderen en Roeselare ligt bovendien centraal in de provincie. Het eendaags evenement zal dus erg makkelijk te bereiken zijn. Bovendien beschikt Expo Roeselare over een ruime parking, wat zeker belangrijk is voor onze festivalgangers. Alvan bij het eerste gesprek met de stad Roeselare voelden we veel enthousiasme om dit evenement in Roeselare een plek te geven.” “Lions BAD Festival is een fantastisch evenement voor mensen met een beperking”, beaamt Dirk Lievens (CD&V), schepen van cultuur en toerisme. “Het is een eer dat het festival aan de stad Roeselare denkt. Dit bijzondere evenement past perfect bij het zorgzame karakter van onze stad. Een ideale match!”

De festivalformule van Lions BAD Festival wijzigt niet. Het is en blijft een eendaags belevingsfestival voor mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders. “Lions BAD Festival kreeg dan wel een nieuwe naam, trouwens een verwijzing is naar onze hoofdsponsor Lions Club International, een nieuwe datum en een nieuwe locatie, maar de belangrijke pijlers blijven dezelfde: kwalitatieve optredens, een uitgebreide workshopboulevard en lekkere eeststanden in een toegankelijk kader”, bevestigt Verdonck. De voorbije jaren stonden onder meer Het Zesde Metaal, Brihang, Urbanus & de Fanfaar, Radio Guga, Laura Lynn, De Romeo’s, Les Truttes en Willy Sommers op het podium van het festival.

Dankzij de nieuwe locatie wordt Lions BAD Festival wel een volledig indoor evenement. “Een meerwaarde”, oordeelt Jeroen. “Regen zal geen roet in het eten kunnen gooien. We kunnen een super festival organiseren, helemaal weersonafhankelijk. Expo Roeselare is bovendien een grotere locatie. Er is dus extra ruimte in het concertgedeelte, de workshopboulevard en de eetruimte. Dat komt de toegankelijkheid en het bezoekerscomfort alleen maar ten goede.” Inzake die toegankelijkheid werkt Dranoeter vzw trouwens samen met onder andere Inter en Thuiszorgwinkel om ervoor te zorgen dat de bars en eetstanden vlot bereikbaar en de doorgangen voldoende breed zijn, wordt er extra aangepast sanitair en zitmeubilair voorzien en is de hele dag Activiteiten Dagelijks Leven (ADL) voorzien.

Tickets zijn te koop via www.lionsbadfestival.be. Een ticket in voorverkoop kost 26,50 euro. De eerste namen worden binnenkort bekend gemaakt.