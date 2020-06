Lionel is eerste baby geboren in nieuwe materniteit AZ Delta. “Nooit gedacht dat m’n bevalling zich op twee locaties zou afspelen” Charlotte Degezelle

16 juni 2020

17u08 0 Roeselare Lionel Borteel is de allereerste baby die het levenslicht zag in de nieuwe materniteit van AZ Delta. Dit al op maandag om 13.27 uur. De bevalling werd ingezet in het Moederhuis in de Gasthuisstraat, maar mama Emily Lanssens (29) en papa Jelle Borteel (33) verwelkomden uiteindelijk het broertje van Valentina (4) in de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke.

Emily Lanssens was uitgerekend voor zondag 21 juni. Maar de baby kwam er iets vroeger. “Kort na middernacht hebben we ons aangediend in het Moederhuis langs de Gasthuisstraat”, vertelt Jelle. “Er waren nog drie andere mama’s aan het bevallen”, pikt Emily in. “Met de vooropgestelde bevallingsdatum in ons achterhoofd hebben wij altijd wel geweten dat ik ofwel in het Moederhuis of op de nieuwe campus zou bevallen. De andere dames bevielen nog in het Moederhuis, maar toen het 5 uur werd, groeide bij ons het besef dat we de verhuis nog zouden meemaken.”

In een vrachtwagen

De nieuwe materniteit en kinderafdeling op campus Rumbeke opende maandagochtend om 8 uur de deuren. Gelijktijdig ging het Moederhuis definitief dicht. “Kort nadien werd ik na 5 uur werd ik dus in een vrachtwagen die omgebouwd was tot patiëntenkamer naar het nieuwe gebouw gebracht”, zegt Emily. “Dat m’n bevalling zich op twee locaties zou afspelen, had ik nooit kunnen denken.” “Ik volgde de mobiele patiëntenkamer met onze eigen auto, vond snel parking maar toen was het even zoeken”, gaat Jelle verder. “Gelukkig wist ik dat de materniteit zich op de eerste verdieping bevond waardoor Emily en ik snel herenigd waren.”

Mondmasker

Dat ruimschoots op tijd voor de geboorte van Lionel, om klokslag 13.27 uur. De kleine jongen is een flinke baby van 3,205 kilogram en 50 centimeter. “Wij vinden het heel tof dat hij de eerste baby is die hier op de campus geboren is. Een primeur. Hij heeft direct al z’n eerste verhaal te vertellen”, aldus Jelle. “Het is alleen wat vreemd dat Lionel geboren is in tijden van corona”, zegt Emily. “Tijdens de bevalling zelf droeg iedereen een speciaal pak en een mondmasker en ook nu mogen we geen bezoek ontvangen. Dat is wel jammer, maar het is in het welzijn van de kindjes.”

Rompertjes

Voor enkele bijzondere gasten werd wel een uitzondering gemaakt. Dinsdagnamiddag kwamen algemeen directeur Johan Hellings en ondervoorzitter van de raad van bestuur Bart Wenes samen met de gynaecologe die de bevalling deed, dokter Danielle Vandenweghe, het diensthoofd van de dienst gynaecologie Piet Claerhout en de vroedvrouw Emily Rosseel de gelukkige ouders feliciteren. Bovenop de gelukwensen kregen ze enkele gepersonaliseerde rompertjes met het opschrift ‘Lionel, eerste wonder op campus Rumbeke’, bloemen en enkele Roeselare Kadobonnen.