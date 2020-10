Linus Vanlaere toont zich via nieuw boek voorstander van vleugje humor in de zorg CDR

13 oktober 2020

19u41 0 Roeselare Humor in de zorgverlening. Het klinkt vreemd, zeker in tijden van corona. Maar toch is het het onderwerp van ‘Ondeugende zorg: humor in gekkenwerk’, het nieuwe boek van Linus Vanlaere uit Tielt, als zorgethicus verbonden aan Hogeschool VIVES campus Roeselare, en professor Roger Burggraeve dat dinsdag werd voorgesteld in Hogeschool VIVES.

“Humor doet zich in zorgverlening vaak heel spontaan voor. Meestal is het een vorm van betrokkenheid”, duidt Vanlaere de thematiek van het boek. “Evengoed helpt humor hulpverleners om aansluiting te vinden bij wie dat niet zo evident is en met humor plaatsen we ook iets in een ander perspectief, waardoor wat anders onbespreekbaar is toch bespreekbaar wordt. Misschien is humor zelfs soms het enige wat we nog kunnen doen voor sommige mensen, is het een vorm van ‘kleine goedheid’ in een zee van ellende.” Ook tijdens een pandemie zoals we die op vandaag beleven kan humor volgens de auteur het verschil maken. “Zeker in deze tijden ontdekken we de kracht van humor. We kunnen bij de pakken blijven zitten of net omgekeerd, het onderste uit de kan halen. Humor helpt om voort te doen en te leren leven met wat niet perfect is. Zorg is kwetsbaar. Het is mensenwerk. We staan er niet elke dag met evenveel goesting en engagement. Dankzij geestigheid lachen we met onszelf, met onze miserie die ook die van onze zorgontvangers is. Samen kunnen we er weer tegenaan en maken we er het beste van.”

Via het nieuwe boek houdt Linus dan ook een pleidooi voor een vleugje humor in de zorg. “Alles wat je aandacht geeft, groeit. Humor blijkt een heel spontane manier om je als zorgverlener met kwetsbare mensen te verbinden en om warme zorg te geven. Door met aandacht en belangstelling, maar ook met mildheid, te kijken naar onze humor groeien we in het bieden van warme, deugddoende zorg.

Het boek “Ondeugende zorg: humor in gekkenwerk” is uitgegeven door Lannoo, telt 162 pagina’s en kost 22,50 euro. Meer op https://www.lannoo.be/nl/ondeugende-zorg.