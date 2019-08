Like a Virgin wenst ex-collega succes in nieuwe job bij Studio Arsène CDR

13 augustus 2019

14u02 2

Het Kortrijkse sales- en marketingbureau Like a Virgin toont zich een werkgever met een groot hart. Dinsdag schoot design club Studio Arsène van Filip Sobry, Geert Wolfs en Ignace van Avermaet uit de startblokken in Galerij De Meester in de Ooststraat en daarbij nemen ze grafisch designer Phavin Verly mee van Like a Virgin. In de plaats van in zak en as te zitten nadat een werknemer hen verlaat, wenst Like a Virgin hun voormalige designer alle succes toe op een ludieke manier. Ze beletterden het raam tegenover de nieuwe stek van Studio Arsène met een leuke boodschap. “Dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan”, zegt Sven Devolder, zaakvoerder bij Like a Virgin. “Afscheid nemen is nooit leuk, maar als we zo’n goede band opgebouwd hebben, kunnen we die relatie op een positieve noot verderzetten door Phavin op deze manier veel succes te wensen. Vanuit Studio Arsène wordt via sociale media gereageerd op het sympathieke gebaar van Like a Virgin. “Onze eerste dag start met een super sympathieke boodschap van de vorige werkgever van onze ontwerper Phavin. Bedankt Like a Virgin voor deze p(l)akkende woorden. Jullie mogen gerust zijn, hij is in goeie handen”, klinkt het.