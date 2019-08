Lightversie van Roller Bike Parade door mindere weer Charlotte Degezelle

17 augustus 2019

Geen AG Roller Bike Parade zaterdagmiddag in Roeselare. De organisatie besliste omwille van de slechte weersomstandigheden en voor de veiligheid om het evenement te annuleren. Maar dat was buiten iSkate Izegem-Roeselare gerekend. Aangezien er van regen geen sprake was besliste de recreatieve skateclub van Steven Leeman om toch, onder politiebegeleiding, op pad te gaan. Wel een parade dus, maar eentje op halve krachten. Zo was bijvoorbeeld de aangekondigde dj niet present. “Veel mensen van Gent, Brussel of de kust die van plan waren om te komen, haakten ook af omdat het bij hen regent”, aldus Leeman. Uiteindelijk kwamen zo’n 40 sportievelingen opdagen bij de start op de TRAX-site. De meesten op inlineskates of rolschaatsen, maar ook enkelen fietsen mee. Jongste deelneemster was Fien Vyvey (8). “Ik ben een goed jaar terug beginnen rolschaatsen dankzij de televisieserie Soy Luna en sloot me al snel aan bij iSkate Izegem-Roeselare. Ik ging al meermaals mee op tourtochten, maar ben toch een beetje nerveus voor een evenement als dit. Maar ik heb er vooral zin in.”

Wie er zaterdag niet bij was, krijgt op 21 september een nieuwe kans. Dan komt de AG Roller Bike Parade wel naar Roeselare.