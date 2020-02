Lidl-filiaal aan Westlaan krijgt laadpaal Charlotte Degezelle

26 februari 2020

Supermarktketen Lidl breidt tegen het einde van het jaar zijn netwerk stevig uit, van 61 naar 100 laadpalen. Elke laadpaal bevat bovendien twee stekkers. De investering past in de duurzaamheidsstrategie van Lidl en ook Roeselare valt in de prijzen. Aanhet filiaal langs de Vijfwegenstraat staat er al langer een laadpaal, maar in de komende weken en maanden krijgt ook het filiaal langs de Westlaan z’n eigen laadpunt voor elektrische voertuigen. Ook in Maldegem, Koekelare, Harelbeke, Putte, Braine-Le-Château, Montegnée, Comines en Charleroi komt er al zeker een nieuwe laadpaal.” De andere locaties worden nu nog bepaald zodat er een mooie spreiding is over het hele land”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl. “De 61 laadpalen die we nu al op onze parkings hebben staan, blijken een succes. We merken dat het bij sommige filialen zelfs aanschuiven is. Wat is er nu handiger dan tegelijk boodschappen doen en je wagen gratis opladen? Twee vliegen in één klap. Ik hoop dat we een voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven en zo met z’n allen onze ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Met Lidl hebben we de ambitie om tegen eind dit jaar 12,5% van ons elektriciteitsverbruik zélf te produceren.”

Om de laadpalen te gebruiken heb je geen pasje of abonnement nodig.