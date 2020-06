Lichtkunstwerk geeft kleur aan nieuwbouwcampus AZ Delta CDR

08 juni 2020

12u51 9 Roeselare Aan de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in de Deltalaan kun je vanavond voor het eerst het lichtkunstwerk in alle glorie zien schitteren dat aan de gevel werd aangebracht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hiermee wordt het symbolische startschot van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van AZ Delta gegeven. Dinsdag om 6 uur opent namelijk de spoedafdeling de deuren in Rumbeke, terwijl die op de Meensesteenweg sluit. Ook verhuizen dinsdag de eerste patiënten naar de nieuwbouwcampus. Het kunstwerk is van Har Hollands, die met het licht het menselijk DNA verbeeldt: een complexe en ongrijpbare materie vanuit de wetenschap, gekoppeld aan de menselijke betrokkenheid en zorgzaamheid van het ziekenhuis.