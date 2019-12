Lichtjesshow heeft impact op verkeer CDR

06 december 2019

Op zaterdag 7 december vindt een nieuwe editie plaats van de lichtjesshow voor het goede doel. Dit in de Industrieweg. Om dit event feilloos te laten verlopen werden enkele tijdelijke verkeersreglementen afgekondigd. Vanaf zaterdag 7 december om 14 uur tot en met zondag 8 december om 14 uur is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Gitsbergstraat vanaf de Onledegoedstraat tot de Industrieweg, in de Industrieweg vanaf de Onledegoedstraat tot het Bedrijvencentrum en in de Industrieweg tussen de Wijnendalestraat en de Meersbloemstraat. Daarnaast is parkeren in de Industrieweg, tussen de Wijnendalestraat en het Bedrijvencentrum, verboden vanaf zaterdag 7 december om 6 uur tot op zondag 8 december om 8 uur. Dit trouwens aan beide kanten. Iedereen is vanaf 16 uur gratis welkom op de lichtjesshow. Sinterklaas komt langs en er zijn ook optredens van Jennifer Berton, Peter Cody en Lisa Leman. En natuurlijk: hoe donkerder het wordt, hoe spectaculairder het zicht op de verlichte vrachtwagens.