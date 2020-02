Lias is geboren op 20/02/2020 om 00.02 uur: “En de bevalling duurde amper 20 minuten” Charlotte Degezelle

20 februari 2020

16u17 28 Roeselare Van een speciale datum gesproken. Niet alleen werd de kleine Lias Gruyaert in het AZ Delta in Roeselare geboren op 20 februari 2020, hij kwam ook nog eens op de wereld om 00.02 uur. En alsof dat nog niet apart genoeg was, heeft de bevalling ook exact 20 minuten geduurd. Mama Thuline Werbrouck (23), papa Michiel Gruyaert (25) en grote broer Lewis (3) uit Izegem zijn dolgelukkig met de kleine spruit en zijn unieke geboortedatum.

“Lias was uitgerekend voor 20 februari 2020. Die bijzondere geboortedatum leek ons wel iets apart voor ons tweede kindje. Maar doordat Lewis indertijd enkele weken te vroeg is geboren, geloofden we niet dat Thuline deze keer wel haar zwangerschap volledig zou uitdoen”, vertelt papa Michiel. “Valentijn leek ons wel een mooi alternatief als geboortedatum. Maar 14 februari ging vorige week voorbij zonder dat Thuline weeën kreeg. Toen kreeg ik plots stress dat Lias op 29 februari zou geboren worden. Een schrikkelbaby hadden we toch minder gevonden, want dan zou Lias vier keer zo lang moeten werken”, lacht Michiel.

Weeën

Maar uiteindelijk diende Lias zich dinsdagnacht plots aan. “Ik was tijdens de Champions Leaguematch tussen Tottenham en RB Leipzig thuis in slaap gevallen”, gaat Michiel verder. “Plots maakte Thuline me wakker dat we echt wel naar het ziekenhuis moesten vertrekken.”

Thuline was aan het persen toen ik zag dat het nog maar 23.52 uur was. Ik dacht dat we die bijzondere geboortedatum wel konden vergeten, maar het is alsof het zo moest zijn Papa Michiel Gruyaert

Het koppel arriveerde om 23.40 uur in de materniteit van AZ Delta. En toen ging het plots heel snel. “Thuline was al aan het persen toen ik zag dat het nog maar 23.52 uur was. Ik dacht dat we die bijzondere geboortedatum wel konden vergeten, maar het is alsof het zo moest zijn. De bevalling heeft 20 minuten en Lias is uiteindelijk net op die bijzondere 20/20/2020 geboren, en dan nog om 00.02 uur.”

Iedereen enthousiast

“We zijn superfier en vinden het ongelooflijk tof dat Lias uiteindelijk op die unieke datum en dat bijzondere tijdstip is geboren”, glundert mama Thuline. “Hopelijk vindt hij dat later zelf ook apart. Het zal alvast leuk zijn dat we hem over een paar jaar het artikel uit de krant kunnen laten zien. Ook de reacties zijn alvast fantastisch. Een halfuurtje geleden zetten we een berichtje op Facebook over Lias’ geboorte en iedereen is unaniem enthousiast over zijn timing.”

De kleine Lias woog bij zijn geboorte trouwens 2,840 kilogram en hij is 48 centimeter groot.