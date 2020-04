Leonidas schenkt 3.300 paaseitjes aan AZ Delta Sam Vanacker

22 april 2020

15u10 1 Roeselare Jeroen Bailleul en Florence Six van chocolaterie Leonidas Roeselare leverden woensdagmiddag liefst 33 kilo chocolade paaseitjes aan AZ Delta. “Het gaat om het overschot van de voorbije paasperiode. We vonden dat we er even goed de helden van de hulp mee konden verwennen”, zegt Jeroen.

Voor de chocolatiers vormt de paasperiode traditioneel een absoluut piekmoment, maar de coronacrisis hakte er zwaar in. “We verkopen online en leveren zelfs chocolade aan huis, maar dan nog is de omzet met zeker tachtig procent gedaald”, zucht Jeroen Bailleul van Leonidas. “Net toen we ons aan het afvragen waren wat we met de onverkochte chocolade moesten aanvangen belde dokter Paul Gunst me, een bevriende arts die in AZ Delta werkt. Hij vroeg zich af of we niet iets op overschot hadden. We waren meteen enthousiast, want het ziekenhuispersoneel verdient een hart onder de riem voor hun harde werk.”

Mooi gebaar

Woensdag werden 33 doosjes van telkens 1 kilogram geleverd aan AZ Delta in Rumbeke, goed voor ongeveer 3.300 paaseitjes. “Een heel mooi gebaar waar we uiteraard dankbaar voor zijn”, zegt Kristien Beuselinck van AZ Delta, die meteen ook meegeeft dat alle gulle gebaren geapprecieerd worden. “De steun die we krijgen is zodanig groot dat we zelfs al moeten nadenken over hoe we de verschillende schenkingen zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen over de verschillende afdelingen. Iedereen verdient per slot van rekening een opkikkertje.”