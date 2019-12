Legendarisch Scoutsival maakt comeback Charlotte Degezelle

05 december 2019

07u42 0 Roeselare Het Scoutsival, de oudste en waarschijnlijk ook de bekendste fuif van Roeselare, is helemaal terug. Decennialang wist de Roeselaarse scouts verschillende generaties aan het dansen te krijgen met hun fuif waar grote namen als Gorki, Soulsister en Axelle Red het mooie weer maakten. Maar het feest van het jaar dreigde vijf jaar terug dood te bloeden waardoor de organisatie enkele jaren koos voor een lightversie in eerder besloten kring. Maar vanaf 2020 wil het Scoutsival opnieuw uitbreken en TRAX laten vollopen. “Het is de bedoeling om het Scoutsival weer op de kaart te zetten als de fuif van Roeselare”, klinkt het overtuigd.

Het Scoutsival is een naam als een klok in Roeselare en dat al sinds 1965. De eerste jaren in De Beurs, later in Expo Roeselare, De Centrale Galerij en het Fabriekspand. Jaar na jaar liepen die zalen probleemloos vol en pakte de organisatie uit met straffe artiesten. Maar vijf jaar terug koos de Roeselaarse Scouts er noodgedwongen voor om enkele versnellingen terug te schakelen. Het Scoutsival bleef bestaan, maar werd de voorbije jaren op het Scoutshof georganiseerd voor een in hoofdzaak eigen publiek. “In de hoogdagen van het Scoutsival in de jaren ‘90 lokten we probleemloos een paar duizend feestneuzen naar de expo. Maar de kostprijs van de organisatie steeg waardoor ook de ticketprijzen de hoogte in gingen en het publiek steeds meer achterwege bleef. Tijdens de laatste editie in het Fabriekspand verwelkomden we amper nog 500 bezoekers”, vertelt Hannah Ingels van het Scoutsivalcomité.

Maar na een sluimerperiode van vijf jaar is het Scoutsival helemaal klaar om opnieuw stevig van jetje te geven. “We willen het Scoutsival graag opnieuw opentrekken. Op 14 maart organiseren we de 56e editie opnieuw voor het grote publiek en dit in de polyvalente zaal op TRAX. De wedergeboorte van het Scoutsival heeft meerdere redenen. Zo willen we opnieuw een echte fuif voor de jeugd organiseren, maar willen we het Scoutsival ook opnieuw op de kaart zetten. Vroeger was dit een belangrijke bron van inkomsten voor onze jeugdbeweging en we hopen dit opnieuw op te bouwen. We beseffen maar al te goed dat we in 2020 wellicht niet al te veel zullen verdienen aan het Scoutsival, maar we zien het als een investering in de toekomst. Op termijn moet en zal het Scoutsival weer geld in het laatje brengen.”

Het is duidelijk. Het Scoutsivalcomité, samengesteld uit (oud-)leiding en sympathisanten, heeft een visie op lange termijn. “Net daarom dat we echt op een jong publiek mikken. We gaan speciaal voor een lage toegangsprijs van zeven euro zodat dit voor hen betaalbaar is en de jeugd hopelijk massaal z’n weg vindt naar het Scoutsival. Maar natuurlijk worden ook de oudscouts en nostalgici niet vergeten. Speciaal voor hen stellen we ook de foyer op TRAX open waar zij in iets rustiger sferen zullen kunnen genieten.”

Het Scoutsival stond decennialang bekend voor hun straffe affiche. Ze haalden onder meer 2Unlimited, Bart Peeters, Arno en vele andere sterke artiesten naar Roeselare. “Voor de 56e editie wisten we al verschillende dj’s, zowel lokaal als nationaal, te strikken. Die namen maken we binnenkort bekend. We hebben al volop ideeën om ook opnieuw bands te boeken maar dat is op vandaag budgettair nog niet haalbaar. Maar we beginnen bij het begin en hopen dat we straks kunnen zeggen dat de comeback van het Scoutsival uitverkocht is en we 800 fuivers mogen verwelkomen.”

Meer op https://www.scoutsival.be.