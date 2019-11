Leerlingenraad Burgerschool wast auto’s en verkoopt klaaskoeken voor Warmste Week CDR

07u40 0 Roeselare De leerlingenraad van de Burgerschool organiseert enkele acties ten voordele van de Warmste Week. Ze organiseren een verkoop van donuts, klaaskoeken en chocomelk op de speelplaatsen van de school langs de Kattenstraat. Ook wassen ze auto’s voor het goede doel. Dit jaar gaat onze opbrengst naar het Belgische project Born in Africa in Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.

“De link met ons gekozen goede doel is terug te vinden in de uitwisseling die de school heeft met Hoërskool Strand in Zuid-Afrika”, vertelt Steven Devolder. “In 2021 is het 20 jaar geleden dat een van onze leerkrachten, Bart Deheegher, met een eerste groep leerlingen naar Zuid-Afrika vertrok op uitwisseling. Born in Africa legt de nadruk op onderwijs van kinderen in armoedesituaties in Zuid-Afrika. Hiernaast hebben ze ook een sociaal programma. Dit wordt dan weer vooral geleid door de mentoren die hun leerlingen individueel begeleiden en opvolgen. Op deze manier willen zij hun algemene kennis verrijken met belangrijke competenties.”

Voor hun acties kan de leerlingenraad rekenen op hulp en sponsoring binnen en buiten de school. Broodjeszaak ’t Bolleke in de Westlaan voorziet hen van klaaskoeken om te verkopen voor het goede doel. Ayrton Car Cleaning langs de Menensesteenweg 3A in Moorslede laat hen de faciliteiten gebruiken op zaterdag 30 november en zondagvoormiddag 1 december 2019. Zonder de hulp van deze mensen zagen onze acties er niet zo goed uit. Een duit in het zakje voor Born in Africa is mogelijk door koeken te bestellen via https://bit.ly/37cWv1b of je auto op zaterdag 30 november tussen 8 en 18 uur of op zondag 1 december tussen 9 en 12 uur aan te bieden voor een stevige wasbeurt bij Ayrton Car Cleaning.