Leerlingen VTI naar WK voor telegeleide wagentjes op waterstof CDR

03 juni 2019

17u47 0

Na hun deelname aan het kampioenschap van Nederland voor telegeleide wagentjes op waterstof vertrekken Tim Kerkhof, Bernard Van Damme, Jary Deketelaere en Michiel Seys -vier leerlingen van het vijfde jaar Autotechnieken van het VTI Roeselare- woensdagavond naar de Tsjechische hoofdstad Praag. Daar nemen ze deel aan het WK Hydrogen Horizon Automotive Challenge. “ Van de veertien deelnemende scholen, dertien uit Nederland en wij als enige school uit België, konden maar zeven scholen de endurance uitrijden tijdens het Nederlands kampioenschap”, vertelt begeleidend leerkracht Johnny Corteel. “De race in Assen was een ware uitdaging en technische problemen bleven niet uit. Maar dankzij een goeie spirit tussen leerlingen en begeleidende leerkrachten slaagden we erin de zes uur durende race nipt uit te rijden.” Team ‘VTIR@omic1’ verzilverde zo een deelname aan het WK te Praag van 6 tot en met 8 juni. Het team is pas dit jaar van start gegaan, maar heeft ambitie. Al is dat vooral op lange termijn. “Met de tot nu toe opgedane kennis en ervaringzijn we ons aan het klaarstomen voor het WK. Dat is geen sinecure als je weet dat concurrerende ploegen een pak meer ervaring en technische voorsprong hebben. We nemen het straks tegen 17 studententeams uit Rusland, Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk en Tsjechië zelf. We willen er voluit voor gaan en stap voor stap progressie maken. Momenteel proberen we ons voertuig technisch beter te maken zodat gekende technische struikelblokken worden geëlimineerd. We werken hierbij met een langetermijnvisie die we jaar na jaar willen bereiken.”

Benieuwd naar het project? Meer op http://vtiratomic.be/. Ook tijdens de openschooldag op maandag 10 juni wordt het project voorgesteld.