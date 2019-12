Leerlingen Vrije Centrumschool verspreiden Vredeslicht Charlotte Degezelle

19 december 2019

12u05 8 Roeselare Elk jaar ontsteekt een Oostenrijks kind een kaars in de Geboortekerk in Betlehem. Vandaar wordt het Vredeslicht wereldwijd verdeeld. Dit jaar is het Vredeslicht ook in Roeselare aanwezig.

Het Vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een eenvoudige, maar persoonlijke bijdrage te doen om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. Over alle nationale, religieuze en andere grenzen heen. Leerlingen van de Vrije Centrumschool Zuidstraat gingen er donderdag mee op stap. “Onze leerlingen brengen vandaag, na de kerstviering, het Vredeslicht uit Bethlehem samen met burgemeester Kris Declercq van de Sint-Michielskerk naar de Augustijnenkerk”, weet directeur William Doom. “Van daaruit zal het Vredeslicht verder verspreid worden.”

Campusdirecteur Kris Pouseele nam het Vredeslicht in ontvangst en gaf het een centrale plek in de Augustijnenkerk. Kerk-in Roeselare tekent nu voor de verdere verspreiding ervan. Op zondag 22 december zet het een standje op tijdens de kerstmarkt voor goede doelen in de Zuidstraat. Daar kun je een kaarsje ophalen, dat vervolgens wordt aangestoken aan het Vredeslicht. Verder worden in de Augustijnenkerk ook een kerststal, een door kinderen te versieren kerstboom, een schrijfmuur voor vrede en muziek en zang voorzien.