Leerlingen VMS zetten schooljaar in... op oude stedelijke begraafplaats CDR

01 september 2020

13u03 6

Voor de leerlingen van 3 Wetenschappen B werd het een opmerkelijke eerste schooldag. Hun klastitularis Peter Soete verwelkomde hen niet in de klas, maar op de oude stedelijke begraafplaats net naast de school. “Ik kom al langer af en toe met m’n leerlingen naar de parkbegraafplaats”, vertelt Soete. “Vooral voor conversatieoefeningen Frans vind ik het een heel aangename plek. Er liggen zelfs boomstronkjes die dienst kunnen doen als stoeltje. En in tijden van corona kunnen we nergens veiliger zijn dan in openlucht al is het zeker niet de bedoeling dat ik hier voortaan permanent les geef.”

Ventilatie

“De ventilatie is inderdaad nergens beter dan hier”, lacht directeur Nele Goethals die op haar beurt de leerlingen kwam begroeten. Voor Goethals is het haar allereerste jaar als directeur van de VMS, in opvolging van Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys. “We hopen dat we het schooljaar kunnen verderzetten in code geel, maar ik heb de leerlingen ook geïnformeerd over wat er gebeurt indien er plots sprake zou zijn van code oranje. We hebben geïnvesteerd in camera’s zodat we indien nodig lessen kunnen livestreamen. Maar we zien die investering ruimer dan enkel in het kader van corona. Als er bijvoorbeeld een leerling langdurig ziek is of geopereerd moet worden, kunnen we die inzetten als een soort van Bednet in eigen beheer.”