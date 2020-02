Leerlingen VISO werpen blik op de wereld tijdens mondiale dag CDR

19 februari 2020

11u09 0 Roeselare Alle 811 leerlingen van VISO werden woensdag ondergedompeld in een werelds bad tijdens hun mondiale dag. Die werd ingegeven door Broederlijk Delen, dat aandacht vraagt voor armoede in het Zuiden.

“Als school willen we graag ons steentje bijdragen aan de bewustmaking”, zegt adjunct-directeur Joeri Sioen. “Tijdens de mondiale dag gooien we de vensters van onze school wijd open met theater, film, spel, creaworkshops, getuigenissen, djembé, Afrikaanse dans, Chinese thee proeven, tai chi, percussie op afvalmateriaal, foodwise-workshops en nog meer. We willen de leerlingen laten kijken naar andere culturen en andere mensen die vaak ook tussen ons wonen. We laten hen ook kennismaken met projecten die aandacht vragen voor onze planeet. We willen verbonden zijn met de wereld en ons inzicht aanscherpen.”