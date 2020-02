Leerlingen Vikingschool nemen kijkje in verbrandingsoven Mirom Roeselare CDR

12 februari 2020

11u27 0 Roeselare De leerlingen van het zesde leerjaar van de Vikingschool trokken woensdagvoormiddag naar afvalintercommunale Mirom op de Oostnieuwkerksesteenweg voor een ‘interactieve afvalreis’.

“Ze komen te weten wat afval is, hoe we het kunnen vermijden of hergebruiken en waarom je moet sorteren om te kunnen recycleren”, vertelt Frederic Vansteenkiste van Mirom. “Ze leren er ook dat de warmte van de verbrandingsinstallatie wordt gebruikt om scholen, bedrijven, woningen en organisaties van schone energie te voorzien en ze kunnen zelfs even binnenkijken in de oven.”

Daarna gingen de kinderen ook zelf aan de slag. “Met plastic afval maken ze tijdens een workshop nieuwe gebruiksvoorwerpen door afval te vermalen, te smelten en met een mal iets nieuws te creëren”, besluit Vansteenkiste.

Deze, en vorige week, gaan meer dan vijfhonderd zesdeklassers langs bij Mirom. Het zijn allen kinderen uit de regio van Mirom Roeselare.