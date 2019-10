Leerlingen VCSR en Barnum geven signaal voor vrede en verbroedering CDR

07 oktober 2019

De leerlingen van de Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR) en Barnum namen vorige week deel aan de Franciscan Call 4 Peace, een internationale oproep tot vrede en verbroedering. “Vrijdagmiddag luidden om 14 uur de klokken van de Sint-Michielskerk het groot akkoord”, blikt William Doom, directer van VSCR terug. “Met alle leerlingen maakten we het even stil en gaven we een teken van vrede door samen hand in hand een grote kring te vormen met alle leerlingen van VSCR en Barnum. Dit als mooi voorbeeld van constructief samenwerken binnen het huidig Roeselaars onderwijslandschap waarin wij graag een voortrekkersrol opnemen.”

Op meer dan 250 plaatsen en in meer dan 15 landen luidden vrijdag om 14 uur de klokken voor vrede als herdenking aan de ontmoeting tussen Franciscus van Assisi en sultan Malik Alkamil tijdens de kruistochten in de 13de eeuw.