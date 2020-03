Leerlingen St.-Lutgart runnen Albert Heijn: “Leuk dat we de theorie eens in de praktijk kunnen toepassen” Charlotte Degezelle

12 maart 2020

12u45 28 Roeselare Ongewoon zicht donderdagochtend in Albert Heijn op de Brugsesteenweg. Negentien leerlingen van het vijfde leerjaar van vrije basisschool St-Lutgart stonden er achter de kassa, vulden de rekken aan, hielpen in de bakkerij en controleerden de houdbaarheid van de voedingswaren in de schappen. “Leuk om de theorie uit de les eens in het echt te kunnen toepassen”, glunderen ze. Ze hadden de ervaring te danken aan de Talentenstage van Vlajo, een organisatie die ondernemingszin in het onderwijs stimuleert.

Als enige Roeselaarse klas wist het vijfde leerjaar van vrije basisschool St.-Lutgart een Talentenstage van Vlajo te veroveren. “We hebben geluk gehad, want per Albert Heijn was er één klas welkom”, vertelt leerkracht Sofie Deschryvere. “De voorbije weken hebben we de stage volop voorbereid in de klas. De leerlingen moesten eerst nagaan over welke kwaliteiten ze zelf beschikken en aangeven welke kwaliteiten hun medeleerlingen hebben. Daarna bekeken we filmpjes van de verschillende jobs bij Albert Heijn en vervolgens moesten ze op zoek naar de perfecte match. Welke functie past het beste bij hun kwaliteiten en interesses? Want als je goed bent in je job en die ook boeiend vindt, sta je sterker in de maatschappij. Als sluitstuk schreven de kinderen een sollicitatiebrief voor twee stages en vandaag mochten ze echt aan de slag.”

Leiderschap

Donderdagochtend kregen de kinderen bij aankomst in Albert Heijn eerst een woordje uitleg van de winkelmanager en daarna gingen ze op pad met een coach, bij wie ze hun sollicitatie ook nog eens moesten verdedigen. Ron Vanthuyne (10) mocht helpen in de bakkerij en was ook even teamleider. “Ik ben in de bakkerij verzeild omdat ik snel kan werken”, vertelt hij. “Doordat ik goed de leiding kan nemen en mensen durf aanspreken, mocht ik ook even als teamleider aan de slag. Ik vond het wel een spannende ervaring, maar ik vond het vooral leuk dat ik eindelijk de zaken die ik in de klas leer in de werkelijkheid kon toepassen.” Maar ziet Ron zich later ook effectief bij Albert Heijn werken? “Ik droom er eigenlijk van om huisarts te worden”, lacht hij.

Ode Segaert (10) ziet zich in de toekomst wel de kost verdienen in een supermarkt. “Liefst in de afdeling promo, waar ik vandaag al kon van proeven omdat ik zo behulpzaam ben. Ik mocht ook even de winkelmanager volgen omdat ik beleefd ben en goed kan omgaan met mensen.”

Dankzij de stage kreeg de supermarkt ook enkele extra klanten over de vloer. Leerkrachten, directie en ook enkele kwamen er speciaal hun boodschappen doen om de kinderen aan het werk te zien. “Ik heb mijn middagpauze opgeofferd”, lacht Veroniek Gysels, mama van Hannes en Jantien. “Toen Jantien me zag, begon ze te giechelen, Hannes was wel serieus aan het werk. Hij had afgelopen nacht trouwens ook wat moeite met slapen door de stress. Maar ze zijn allebei enthousiast over de stage en ik vind het zelf ook een waardevol project. Zo ervaren de kinderen wat werken is.”