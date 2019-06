Leerlingen SBS De Octopus maken stripverhaal tegen vooroordelen en extremisme CDR

26 juni 2019

Het vijfde leerjaar van SBS De Octopus nam afgelopen schooljaar deel aan het Helden & Schurkenproject van politiezone Riho, een tekenproject waarbij ze leerden over vooroordelen, extremisme, stereotypering en de gevolgen daarvan.

Onder leiding van striptekenaar Constantijn ‘Conz’ Van Cauwenberge bedachten ze een straf verhaal over vriendschap en liefde, een enge meester en iets met snorretjes. Vervolgens gingen ze in een tweede workshop aan de slag om de strip te tekenen. Daarna kleurde Conz alle tekeningen in met de computer en de strip werd gedrukt. Als afsluiter werd de strip woensdag voorgesteld aan de ouders.